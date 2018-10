Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Záchrana života

Pardubický policejní psovod zachránil život 20letému muži.

V minulých dnech okolo 23. hodiny v noci oznámila žena na linku 158, že má obavu o svého kamaráda. S ním vedla telefonický rozhovor a pojala podezření, že mladý muž chce skoncovat se životem. Policisté začali obratem činit kroky k jeho vypátrání. Když se operačnímu důstojníkovi podařilo zjistit, že by se mladík mohl nacházet ve studáneckém lese, na místo okamžitě vyslal i policejního psovoda se čtyřnohým parťákem Mariem. Po chvilce propátrávání lesa si policista všiml, že v lesním altánu je odložený batoh a nějaká červená látka s kartonovým obalem užívaným jako návnada na hubení hlodavců s nápisem „pozor jed“. Vedle batohu ležela ještě lahev od alkoholu a dokumenty označené jménem pohřešovaného. Kolega začal směrem do lesa volat jméno pohřešovaného, avšak nikdo se neozýval. Následně psovod uvedl na stopu služebního psa Mária, který zavětřil lidský pach a sledoval ho do hustého lesního porostu, směrem k sídlišti. Za několik málo okamžiků slyšel psovod svého svěřence, jak označil nějakou osobu. Asi 200 metrů od altánu Mário vyhledal muže, ležícího na zemi na zádech.

Ležící muž s policistou nezřetelně komunikoval, nicméně se mu podařilo vstát a policejního psovoda následovat k další policejní hlídce, která na místo mezitím dorazila. Po provedené dechové zkoušce, která byla pozitivní, si nalezeného muže převzala záchranná služba k dalšímu opatření. Spolu s mužem byla záchranářům předána i výše uvedená červená látka, neboť policisté měli podezření, že jí muž pozřel.

Oceňujeme nejen dobrou práci kolegy psovoda, ale také příkladnou nelhostejnost kamarádky mladého muže.

11. říjen 2018

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Související dokumenty AUDIO tisková zpráva

Velikost souboru:1,7 MB / formát M4A

