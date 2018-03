Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vloupání do rekreačních objektů

CHRUDIM – Chatu užívali a setrvávali v ní.

Včerejšího dne zahájil komisař chrudimské kriminální služby trestní stíhání dvou mužů ve věku devatenácti let. Ti jsou podezřelí ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Mladíci se doznali, že se v období měsíce únor a březen letošního roku vloupali do dvou rekreačních chat a jednoho mobiheimu v okolí Třemošnice a Heřmanova Městce. Z objektů odcizili většinou ruční nářadí například sekeru, pily, benzínový agregát, elektrocentrálu, šroubováky a dokonce i pánské pracovní boty takzvané kanady. Jeden z objektů užívali, jako by byli ve svém domě. Vzniklá škoda na odcizených věcech a poškozeném majetku je vyčíslena přes 20.000 korun.

V případě prokázání viny mohou strávit až tři roky za mřížemi.

23. března 2018

prap. Renata Štěpánková

vytisknout e-mailem Google+