Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Tři vloupání, jeden pachatel

CHRUDIM – Dopaden přímo při činu.

Minulý pátek kolegové z Obvodního oddělení Chrudim zadrželi pětačtyřicetiletého muže přímo při vloupání do jednoho z míst pro sběrný odpad. Zde měl v igelitové tašce již připraveno sedm kusů nefunkčních mobilních telefonů a jeden notebook. Díky dobré práci kolegů, se navíc podařilo zjistit, že muž má mít na svědomí i další dva skutky. Během jednoho měsíce se tak vloupal do třech objektů po Chrudimi. Ke svému činu si vybral kanceláře i ordinaci. Pomocí dlažební kostky rozbil skleněné výplně dveří nebo oken, vnikl do objektů a v jednom případě odcizil finanční hotovost. Celková vzniklá škoda je téměř 22.000 korun.

V pátek 23. března bylo proti tomuto muži zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání dvou přečinů, krádeže a poškození cizí věci, za což mu hrozí až tři roky odnětí svobody.



26. březen 2018

prap. Renata Štěpánková

vytisknout e-mailem Google+