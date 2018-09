Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Řídil opilý a to nebylo vše

CHRUDIM - Řidič si převzal sdělení podezření.

V minulém týdnu jsem vás informoval o nezodpovědném řidiči – čtěte zde.

Včerejšího dne si jednadvacetiletý mladík převzal na zdejším obvodním oddělení sdělení podezření z přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Nakonec ještě vyšlo najevo, že v době kdy byl řidič zastaven a kontrolován kolegům lhal. Tvrdil, že nemůže řídit do listopadu letošního roku. To se ale o rok spletl. Zákaz řízení všech motorových vozidel má platný do listopadu roku 2019.

Případem se bude nyní zabývat soud. Podezřelému hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

6. září 2018

por. Mgr. Jiří Tesař

tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem Google+