Kdo je mrtvý muž?

SEČ - Pátráme po totožnosti zemřelého.

Chrudimští policisté prosí o pomoc veřejnost při pátrání po mrtvém muži neznámé totožnosti. Muž byl nalezen ve středu 18. dubna 2018 ve vodě pod zříceninou hradu Oheb na Seči. Na místě byly také nalezeny věci, které zřejmě zemřelému patří. Policisté proto žádají občany, zda by si mohli fotky věcí (viz příloha) prohlédnout a v případě, že by je poznali, aby kontaktovali linku 158.

Na místě události bohužel nebylo možné určit příčinu úmrtí, proto kriminalisté nařídili provedení soudní pitvy. Jednalo se o muže ve věku zhruba 50 let střední postavy, který měl tmavé asi 8 cm dlouhé vlasy a prošedivělé strniště. Na sobě měl maskáčové tričko, šedou mikinu, zelené šusťákové kalhoty a šedé ponožky.

20. duben 2018

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

