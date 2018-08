Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky smrtelné nehody

BLANENSKO: Mladý chodec utrpěl při srážce s vozidlem smrtelné poranění.

Dnes asi v půl páté ráno došlo na silnici v Šošůvce k tragické dopravní nehodě. Dle dosavadních informací z místa na konci obce Šošůvka srazilo neznámé vozidlo chodce. Sedmadvacetiletý muž bohužel zraněním na místě podlehl.

Blanenští dopravní policisté pátrají po možných svědcích této nehody. Dle dosud zjištěných informací by mělo jít o vozidlo černé nebo červené barvy, které odjelo směrem na Vysočany. Mohlo by se jednat o osobní vozidlo, vozidlo combi, dodávku nebo i SUV. U nehody bylo také viděno vozidlo červené barvy. Mohlo by jít o případné svědky, proto žádáme i řidiče popřípadě osádku tohoto vozidla, aby kontaktovali policisty. Kolegům by také pomohly záběry z kamer, které mohou mít lidé umístěny na domech v blízkosti nehody, a samozřejmě záběry z kamer okolo jedoucích řidičů. Pomoci by mohli i šoféři taxi služeb.

Pokud máte informace k této nehodě, kontaktujte nás na lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 11.8. 2018

