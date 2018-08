Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Akce HAD

OLOMOUC - Kontrola v restauračních zařízeních

V druhé polovině tohoto týdne proběhla v nočních hodinách v Olomouci, Uničově a Šternberku celorepubliková akce pod názvem HAD 2018 (Hazard – Alkohol – Děti).

Akce probíhá od srpna do prosince v celé republice v barech, hernách a restauračních zařízeních. Kontroly se zaměřují na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních drog a také na dodržování zákazu hazardního hraní dětí do 18 let.

K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

Policisté na olomoucku společně s pracovníky OSPOD, hasiči, celníky, hygieniky a městskou policií prošli celkem dvacet podniků a zkontrolovali 35 osob. Během kontrol nezjistili žádné porušení zákona.

Cílem akce, která se bude realizovat postupně do konce roku v celém Olomouckém kraji je především osvěta, prevence, předcházení protiprávnímu jednání a také spolupráce s provozovateli restauračních zařízení při dodržování platné legislativy.

kpt. Mgr. Marta Vlachová

31. 8. 2018

