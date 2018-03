Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dálnice byla ve směru do Brna uzavřená

BRNO: Při havárii dvou kamiónů a autobusu by těžce zraněn jeden z řidičů

Ve středu došlo krátce před polednem na dálnici D1 na 189 kilometru ve směru do Brna k havárii dvojice kamiónů a autobusu. Při havárii byl těžce zraněn šofér autobusu a lehce zraněno šest cizinců z autobusu. Havarovaná vozidla ve směru do Brna dálnici zablokovala. Asi hodinu se místem havárii projíždělo ve směru do Prahy jedním jízdním pruhem. Řidiči sjížděli ve směru do Brna z dálnice na exitu Kývalka. Na objízdné trase přes hustý provoz k výrazným komplikacím nedocházelo.

por. Bohumil Malášek, 28. března 2018

