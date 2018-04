Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Speed marathon 2018"

KRAJ - Preventivní akce v dopravě

Královéhradečtí policisté se dne 18. dubna 2018 připojí k celorepublikové dopravně bezpečností akce s názvem „SPEED MARATHON 2018“. Do akce budou zapojeni dopravní policisté, kteří svoji pozornost zaměří zejména na dodržování rychlostních limitů řidičů motorových vozidel po celém území našeho kraje. Tato celodenní akce, která má preventivní charakter, se uskuteční nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy.



Do akce je zapojena částečně i veřejnost, která měla v této souvislosti možnost navrhovat Policii České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon. Hlasování o možných místech pro měření bylo možné v rámci měsíce února (tisková zpráva PPČR zde). Konkrétní kontrolní místa v našem kraji naleznete v přiložené tabulce.



por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 17. 4. 2018 v 11:25

Související dokumenty "SPEED MARATHON 2018" místa měření.xlsx

Velikost souboru:12,4 KB / formát XLSX

