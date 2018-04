Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Muž, podezřelý ze žhářství, dopaden

JIČÍNSKO - Škoda se pravděpodobně vyšplhá do miliónů.

Vrchní komisař odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ukončil v těchto dnech vyšetřování případu návrhem na podání obžaloby, který postoupil k rukám krajského státního zástupce.



por. Mgr. Lenka Burýšková

Aktualizováno dne 16. 4. 2018 v 15:15

Aktualizace: Dnešního dne byla na 30letého cizince okresním soudem v Jičíně uvalena vazba.

por. Iva Kormošová, 2.8.2017, 14.30

Aktualizace: Ve včerejších odpoledních hodinách policisté stanovili způsobenou škodu požárem na výši přesahující 6 miliónů korun. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří ho překvalifikovali na zvlášť závažný zločin obecné ohrožení, z kterého cizince obvinili a nyní mu hrozí trest odnětí svobody od 8 do 15 let. Co ho k činu vedlo, se zatím policistům nepodařilo zjistit, protože nespolupracuje, nevypovídá, odmítá se k obvinění vyjádřit a téměř nekomunikuje.

por. Iva Kormošová

1.8.2017, 11.00

Policisté z obvodního oddělení Jičín včera v podvečerních hodinách dopadli muže, který je podezřelý ze zapálení zemědělských skladů a pole v Čejkovicích na Jičínsku. Policisté vyjížděli na oznámení, že se někdo dobývá do zemědělského objektu a po vyrušení majitelem se dal na útěk. Ačkoliv se policistům muže podařilo během půl hodiny dopadnout, muž stihl založit několik požárů a podpálit zemědělské sklady s uloženým senem a slámou a přilehlé pole. Při zadržení museli policisté použít donucovací prostředky, které kvůli jeho následné agresivitě museli použít i na služebně, kam ho převezli. Uklidnila ho až přivolaná záchranná služba podáním léků. Prověřením jeho totožnosti policisté zjistili, že se jedná o 30letého cizince z tzv. třetích států, který je na našem území jako turista. Muž byl poté umístěn do cely.

Dnešního dne proběhne za účasti tlumočníka jeho výslech a vyšetřovatel podá na okresní státní zastupitelství podnět na uvalení vazby.

Škoda se stále zjišťuje. Prvotní předběžná škoda je vyčíslena na 1 milion korun, s tím, že výše škody určitě není konečná. V současné chvíli probíhají ohledací práce. Na některých místech se bude muset s ohledáním počkat, až místa dohoří a hasiči tam techniky pustí.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci, za což cizinci hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

31.7.2017, 14.30

