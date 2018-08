Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Znásilnění

KARLOVARSKO – Obviněnému hrozí až desetiletý trest.

Na konci června v brzkých ranních hodinách šla po ulici Západní v Karlových Varech 17letá dívka, kterou začal pronásledovat neznámý muž. Dívka začala volat o pomoc a běžela zpátky směrem do centra. Muž měl dívku doběhnout a zatlačit do výklenku domovního vchodu. Aby nemohla dál volat o pomoc, měl jí přitlačit ruku na ústa. I přes její aktivní odpor jí roztrhl spodní prádlo, přičemž ztratil rovnováhu. Dívka se snažila z místa utéct, ale muž jí měl chytit a odtáhnout za roh domu. Dívka se mu bránila, na to si muž rozepl kalhoty a měl se nad ní uspokojit. Poté z místa utekl. Na místě dívku nalezli její přátelé, kteří společně s ní zavolali na policii.

Karlovarským kriminalistům se podařilo 31letého muže vypátrat a zadržet. Zahájili s ním trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu Znásilnění. Poté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, který akceptoval. Během dnešního dne bude soudce rozhodovat, zda obviněného muže pošle do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

8. 8. 2018

