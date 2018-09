Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zmocnil se klíčů a odcizil vozidlo

SOKOLOVSKO – Obviněn z pěti trestných činů.

V úterý dne 11. září 2018 kriminalisté zadrželi 41letého muže ze Sokolovska, který byl následně obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež, zločinu Vydírání a přečinů Neoprávněné užívání cizí věci, Poškození cizí věci a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obviněný muž měl ve čtvrtek 6. září v Chodově v nočních hodinách vniknout oknem do přízemního bytu, chytit 36letého muže a odhodit ho do křesla. Následně mu měl vulgárně nadávat, ohrožovat ho přinesenou baseballovou pálkou a několikrát ho s ní i udeřit do různých částí těla. Když upadl napadený na zem, vypadl mu z kapsy svazek klíčů, které ihned vzal do ruky. Obviněný po něm měl zmíněné klíče chtít se slovy, ať mu dá, nebo že ho zabije. Klíče poté poškozenému vzal a při odchodu z bytu ještě měl dalším přítomným pohrozit, že jestli zavolá někdo na policii, tak si to s nimi vyřídí.

Pomocí odcizených klíčů měl vniknout do vozidla značky Volkswagen a odjet do Karlových Varů. Na základě vyhlášeno pátrání po tomto vozidle si ho všimla policejní hlídka v Karlových Varech v ulici Na vyhlídce, když jel směrem do centra města. Toto vozidlo začala hlídka pronásledovat za užití zvukového, světelného a rozhlasového zařízení. Muž na výzvy policistů nereagoval a s vozidlem ujížděl ulicemi v městské části Drahovice dokonce i po chodníku. Poté přijel do ulice V. Řezáče, která je uzavřena a provádějí se zde výkopové práce. Ani to ho nezastavilo, vjel do staveniště a pokračoval do ulice Vítězná, kde se mu podařilo uniknout. Vozidlo poté v části Drahovice odstavil a následně zde bylo policisty vypátráno. Při projetí staveništěm vozidlo poškodil a poté z něho ještě odcizil hever. Poškozením vozidla a odcizením způsobil poškozenému škodu v celkové výši přesahující 50 000 Kč.

Motorové vozidlo řídil i přesto, že není držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění a navíc mu byl rozsudkem Okresního soudu v Sokolově uložen zákaz řízení.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Během dnešního dne bude soudce rozhodovat o uvalení vazby na obviněného.

V případě prokázání viny může být za své jednání u soudu potrestán odnětím svobody až na deset let.

nprap. Kateřina Krejčí

14. 9. 2018

