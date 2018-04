Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zmizelo nářadí i motocykl

ŠUMPERSKO - Pachatel způsobil škodu za více než 400 tisíc korun.

Policisté pátrají po pachateli, který se měl v pondělí 23. dubna 2018 někdy v době od páté hodiny ráno do odpoledních hodin ve Velkých Losinách na Šumpersku vloupat do rodinného domu. Nejprve odstranil visací zámek zajišťující vjezdovou bránu k domu, poté násilím překonal také vstupní dveře do domu, kde se pak volně pohyboval. V obytné části domu si „vyhlédl“ notebook. Z přilehlé dílny odcizil různé pracovní a elektrické nářadí. Zmizel však i motocykl značky Yamaha FZ6 N v hodnotě 200 tisíc korun. Nenechavý zloděj tak majiteli odcizených věcí způsobil škodu za více než 400 tisíc korun.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody. Za takové jednání pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí podle trestního zákoníku až pětiletý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

25. dubna 2018

