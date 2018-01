Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zlomený nos a rány pěstí

J.Hradec – Za výtržnictví byl již trestně stíhán a opět bude.

Podezřelý muž (r.1967) dne 26.prosince 2017 v podvečerních hodinách fyzicky napadl před vchodem do panelového domu v ulici Kosmonautů na sídlišti Hvězdárna v J. Hradci poškozeného. Mladého muže udeřil několikráte pěstí do obličeje, čímž mu způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem vpravo, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. J. Hradec. V důsledku fyzického napadení nebyl poškozený omezen v běžném způsobu života . Pracovní neschopnost rovněž nenastala . Jak jindřichohradečtí policisté zjistili, podezřelý muž se přečinu výtržnictví dopustil opětovně. Dne 9. ledna převzal z rukou mužů zákona sdělení podezření pro přečin výtržnictví a přečin úmyslné ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Do dvou týdnů stane opět před soudem.

14. ledna 2018

