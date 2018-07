Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději skončili ve vazební věznici

ČESKOLIPSKO - Dva mladí muži okrádali rekreanty v Doksech.

V sobotu nad ránem vyjeli policisté do autokempu Klůček v Doksech, kam je přivolali prostřednictvím tísňové linky 158 zdejší rekreantky, kterým právě někdo odcizil z kufru zaparkovaného osobního vozidla kabelku. V ní měly uložené peníze, osobní doklady a platební karty. Výše způsobené škody činila 5 200 korun. Poté, co se hlídka dostavila na místo činu , povšimla si 20letého místního mladíka s kriminální minulostí. To, že ho tu policisté potkali, nebyla náhoda. Ukázalo se, že oznámenou krádež má na svědomí právě on spolu se svým o šest let rovněž soudně trestaným kamarádem.

Oba se pak pod tíhou důkazů přiznali také k vloupání do chatky a dvou stanů ve stejném kempu a dále k vloupání do chatky v rekreačním zařízení Termit v Bezdězské ulici v Doksech. V tomto areálu mladší z nich ještě navíc vykradl jednu chatku sám. Dvojici zajímaly peníze v hotovosti, platební karty a věci, které se dají rychle zpeněžit.

Policisté je téhož dne nad ránem zadrželi a v neděli je obvinili ze spolupachatelství na přečinech krádeže, porušování osobní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se škodou 11 600 korun. Z vloupání do chatky v zařízení Termit v Doksech se škodou 5 200 korun se zodpovídá 20letý mladík sám. Vzhledem k jejich předchozí trestné činnosti na ně vyšetřovatel podal návrh na vzetí do vyšetřovací vazby. Chtěl předejít tomu, aby na svobodě v majetkové trestné činnosti pokračovali. Okresní soud v České Lípě již oba obviněné do vazební věznice poslal.

V této souvislosti upozorňujeme návštěvníky rekreačních zařízení nejen na Doksku na to, že si musí své cennosti dobře střežit a neponechávat je bez dozoru. Tato zlodějská dvojice je sice na nějakou dobu za mřížemi, ale jiná ji může brzy "zastoupit". Proto je důležité, aby zloději od rekreantů nedostali ke krádeži příležitost. To znamená, že by v zaparkovaných vozidlech ani v opuštěných chatkách neměly zůstávat peněženky, doklady, mobilní telefony, elektronika nebo drahé sportovní vybavení. Lidé by měli využívat úschovné boxy na cennosti, které v rámci svých služeb rekreační zařízení nabízejí a nebo si je zabezpečit tak, aby se k nim zloději nedostali.

31. 7. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

