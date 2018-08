Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději s vrtákem opět na scéně

SEMILSKO - Vloupání se škodou 300 000 korun objasňujeme na Turnovsku.

Ze 14. na 15. srpna vnikl do rodinného domku v satelitní zástavbě v Turnově zloděj, který tu způsobil škodu za 300 000 korun. Pachatel se do objektu dostal potom, co vrtákem zcela neslyšně navrtal otvor do rámu francouzského okna v přízemí, když majitelé spali v patře. V domě se zajímal hlavně o peníze v hotovosti. Jedná se velmi pravděpodobně o stejného pachatele, který má na svědomí i vloupání do rodinného domu v Turnově v letošním dubnu a další dvě ve stejné lokalitě v listopadu loňského roku. Všechny případy mají společné to, že při nich zloděj použil vrták na balkonový nebo okenní rám. Kulatý otvor nad zámkovým sytémem je jeho typickým "podpisem" na všech místech, kde byl. Není vyloučeno, že pracuje v týmu. Na objasňování vloupání do rodinných domů spáchaných vrtákem kriminalisté pracují, nicméně totožnost pachatele zatím neznají.

Apelujeme nyní zejména na obyvatele sateliních zástaveb v Turnově, aby věnovali okolí svého bydliště velkou pozornost, a pokud přitom zpozorují něco neobvyklého nebo podezřelého, žádáme je, aby kontaktovali tísňovou linku Policie ČR 158. Například nás zajímá pohyb cizích osob po zahradách domků nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Stejně tak by měli občané volat tísňovou linku i v případě, že objeví ve svém domě v rámech stopu do zloději "vrtákovi" v podobě kulatého otvoru v nějakém okenním či dveřním rámu. Pokud by taková situace nastala, volejte ihned linku 158 a na nic do našeho příjezdu nesahejte proto, aby mohl krimimalistický technik zajistit na místě činu stopy po pachateli. Také je důležité to, aby ti, kteří mají dům zabezpečený alarmem, toto bezpečnostní zařízení opravdu využívali a nevypínali ho na noc. Námi zadokumentované případy ukazují, že se vyplácí nechat alarm v činnosti.

Znesnadnit zlodějům přístup do vašeho domova můžete tím, že si vyměníte běžné okenní kličky za kličky bezpečnostní s polohovací pojistkou a nebo si pořídíte uzamykatelné polohovací kliky.

17. 9. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Související dokumenty Zloděj s vrtákem o sobě dal znovu vědět, mohly by ho zastavit bezpečnostní kličky oken

vytisknout e-mailem Google+