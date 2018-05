Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději řádili v panelových domech

JABLONECKO - Vyprázdnili kolárnu i sklepy.

Mezi 20. a 25. květnem navštívil neznámý zloděj kolárnu domu v Jitřní ulici v Jablonci nad Nisou, kde způsobil škodu za 56 400 korun jen na odcizených věcech. Přitom poškodil vstupní dveře vedoucí do této místnosti, jejichž oprava také bude něco stát. O krádeži v domě se jako první dozvěděl nájemník, který si sem v pátek kolem osmácté hodiny chtěl uložit kolo. Nejprve si všiml, že jsou dveře pootevřené, a když vešel do místnosti, byla podezřele vyprázdněná. V rukách pachatele, po kterém nyní policisté pátrají, skončilo pět jízdních kol, čtyři páry kolečkových bruslí a dva snowboardy.

Podobnou zkušenost mají i obyvatelé jabloneckého sídliště v ulici Boženy Němcové, kam v časovém úseku mezi 18. a 25. květnem vnikl zloděj do suterénních prostor domu, kde se pak vloupal do celkem 14 sklepních komor. Policisté zatím vyslechli jenom část z nich k výši způsobené škody. Zdá se, že tu zloděj bral vše, co mu přišlo pod ruku. Například z jedné komory si odnesl nejen elektrickou příklepovou vrtačku značky Bosh i se sadou vrtáků, ale také čtyři plechovky nátěrových barev značky HEC. U tohoto majitele dosáhla škoda na odcizených věcech částky 3 700 korun.

Pachatel, po kterém policisté nyní pátrají, se v souvislosti s oběma případy dopustil kromě přečinu krádeže také porušování domovní svobody.

28. 5. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

