Zloději čokolád

Tábor – Způsobili škodu za bezmála 2 500 korun.

Policistům táborského obvodního oddělení se podařilo ustanovit dvojici zlodějů ve věku 27 a 31 let, která počátkem tohoto měsíce ukradla v jednom z táborských obchodních domů na 81 kusů různých druhů čokolády Studentská pečeť v hodnotě bezmála 2 500 korun. Zloději si čokolády nastrkali pod bundy a z obchodu utekli. Starší z nich se teď bude ze svého jednání zodpovídat před přestupkovým orgánem městského úřadu, kde mu hrozí finanční postih do výše až 50 000 korun. Mladší z nich se uvedeného jednání dopustil opakovaně a byl za něj již v posledních třech letech odsouzen a potrestán. Toho tak čeká soud, kde je ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

22. dubna 2018

