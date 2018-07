Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděje nedoběhl, protože byl opilý

LIBERECKO - Krádež 32 000 korun vyšetřují policisté v Liberci.

V sobotu nad ránem se na cestě z non stop baru zastavil na benzinové čerpací stanici Shell v Košické ulici v Liberci 43letý Liberečan, aby si tu zakoupil pivo v plechovce. To se rozhodl vypít hned na místě, a proto se usadil venku na lavičce. Po chvíli si k němu přisedl neznámý mladík, který se s ním dal do řeči.

Vzhledem k tomu, že byl oznamovatel "pod vlivem", nevnímal tak ostře dění kolem sebe. Neznámý mladý muž jeho indispozice využil a před jeho očima se mu začal prohrabávat v kabele, kde objevil finanční hotovost, kterou měl s sebou na nákup zahradního nábytku. Oznamovatel byl ale tak opilý, že s tím nemohl nic dělat, a tak zloděj i s jeho penězi utekl neznámo kam. Připravil ho o hotovost 32 000 korun. Po totožnosti pachatele krádeže policisté nyní pátrají.

30. 7. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

