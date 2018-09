Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloděje dvakrát odhalili

CHEBSKO – Za podobné činy byl muž už v minulosti odsouzen.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež osmatřicetiletému muži.

Ten se dne 19.09.2018 vydal do obchodu na Svatém Kříži, kde si prohlížel zboží a následně si měl pod oděv schovat tři kartony cigaret. Poté obchod bez zaplacení opustil. Toho si ale všimla ochranka obchodu, která muže okamžitě zastavila a zavolala policii.

To ale osmatřicetiletému muži nestačilo a druhý den se vydal do prodejny sportovního vybavení v jednom z chebských nákupních center, kde si na stojanu vyhlédl sluneční brýle. Za ty ovšem také neměl v plánu platit. Brýle si muž vyzkoušel, poté si je strčil do zadní kapsy u kalhot a prodejnu bez zaplacení opustil. Pětačtyřicetiletý zákazník prodejny si jeho jednání ale všiml a na muže zařval, aby vrátil brýle nebo je zaplatil. Muž se dal i se svým lupem na útěk, ale zákazník prodejny ho po několika metrech doběhl, zadržel a poté zavolal polici. V obou případech bylo odcizené zboží vráceno na prodejnu.

Výše jmenovaný muž byl poté zadržen a převezen do policejní cely. O jeho dalším osudu rozhodne v nejbližší době chebský soud.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na tři léta, jelikož byl za obdobný skutek v posledních třech letech již odsouzen.

prap. Jakub Kopřiva

21. 09. 2018

