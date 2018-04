Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v novostavbě

Český Krumlov – Kaplice - Z rozestavěného domu si odnesl věci za více než 14 tisíc korun.

Policisté přijali oznámení o vloupání do rozestavěné novostavby rodinného domu v katastru obce Kaplice. Dosud neznámý pachatel v době od 20. do 23. dubna 2018 po násilném překonání petlice dveří u domu vnikl do vnitřních prostor, které prohledal a následně zde odcizil plastovou přepravku s dvaceti lahvemi piva, úhlovou brusku, jeden pár in-line bruslí, multifunkční nůž, aku vrtačku, bourací kladivo včetně zeleného transportního plastového kufru a elektrickou vrtačku. Majitel odhadl celkovou škodu na více než 14 tisíc korun. Kapličtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním a po pachateli, či pachatelích i odcizených věcech intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

24. dubna 2018

