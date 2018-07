Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj se vloupal do plechového kontejneru

Český Krumlov – Odcizil benzínovou sekačku.

Českokrumlovští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v době od 29. do 30. července 2018 vloupal do plechového kontejneru, který je umístěn na oploceném pozemku jedné ze společností v Domoradicích, v Českém Krumlově. Po násilném překonání branky se dostal do areálu a dále pak po překonání zámku vstupních dveří vnikl do vnitřních prostor kontejneru, kde odcizil benzínovou sekačku značky Hecht. Tímto protiprávním jednáním způsobil škodu za více než 7 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

31. července 2018

