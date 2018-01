Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zloděj se vloupal do neobydlené usedlosti

JIČÍNSKO – Sebou si vzal motory a převodovku.

Ilustrační fotoV přesně nezjištěné době od soboty 23. prosince 2017 do středy 4. ledna 2018 vnikl neznámý pachatel do neobydleného domu v obci Ústí u Staré Paky. Následně za použití násilí vnikl do objektu, kde odcizil spalovací motory, elektromotor a převodovku. Dále poškodil dva televizory a trezor. Předběžná škoda je vyčíslena na částku 36 tisíc korun.

Případ šetří policisté obvodního oddělení Nová Paka jako přečin krádeže a přečin poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až dva roky odnětí svobody.

nprap. Aleš Brendl

04. ledna 2018, 11:30

