Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj se tentokrát zaměřil na zaparkovaná vozidla v Olbramovicích

BENEŠOVSKO – Pachateli za přečin krádež hrozí až dvě léta za mřížemi.

V sobotu řádil v Olbramovicích zloděj, který si vyhlédl hned dvě vozidla. Na parkovišti, vedle vlakového nádraží, ho zaujalo auto výrobní značky Volkswagen Golf. Vozidlo nijak nepoškodil, přesto se do něj dostal. Poté se mohl volně rozhlížet a zjišťovat, co by si mohl odnést s sebou. Z předního okna odcizil držák na navigaci a z odkládací schránky u spolujezdce navigaci, peníze a náhradní klíč k vozidlu. Stejným způsobem se nejspíše vloupal i do druhého auta tovární značky Škoda Octavia, které bylo také zaparkováno na výše uvedeném parkovišti. Vůz prohledal a odcizil z něho černou sportovní tašku, ve které bylo dámské sportovní oblečení.

Svým protiprávním jednáním se pachatel v obou případech dopustil přečinu krádež. Za tento trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

22. května 2018

