Zloděj se snažil odcizit bourací kladivo

BEROUNSKO – Byl však vyrušen a z místa utekl.

Dne 3. 9. 2018 v době od 01:00 hod. do 01:30 hod. v Berouně, v ulici Bořivojova, v areálu stavební firmy, se neznámý pachatel pokusil odcizit bourací kladivo z pracovního stroje. Zloděj nejprve vnikl do volně přístupného areálu, kde se u pásového rypadla CAT 304C, snažil demontovat bourací kladivo v hodnotě 100.000,-Kč, přičemž poškodil dvě hydraulické hadice a čtyři rychlospojky v celkové hodnotě 10.000,-Kč. Neznámý pachatel byl následně vyrušen zaměstnanci firmy a z místa utekl, aniž by se mu podařilo krádež dokončit.

Policisté z Obvodního oddělení Beroun po neznámém pachateli pátrají a přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na tel. 974 872 700.

5. září 2018

