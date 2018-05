Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj se dobýval v centru Liberce do fary

LIBEREC - V době od 12. do 13. května 2018 se neznámý pachatel pokusil vniknout v ulici Kostelní do objektu fary.

Policisté z obvodního oddělení Liberec - Centrum se zabývají případem pokusu krádeže vloupáním do objektu fary v centru města Liberce. Neznámý zloděj v době od 23,15 hodin dne 12. května 2018 do 10,30 hodin dne 13. května 2018 se v ulici Kostelní pokusil násilím vniknout zadním vchodem do objektu římskokatolické farnosti. Do objektu se mu naštěstí vniknout nepodařilo, avšak poškodil dveře, na kterých způsobil předběžnou škodu za bezmála 6 tisíc korun.

Není tomu tak dlouho, co neznámý pachatel v ulici Kostelní odcizil vystavený ostatkový kříž přímo v době otevření kostela. Po pachateli policisté stále pátrají.



Policisté již v dané věci zahájili šetření k přečinu "krádeže" ve stádiu pokusu a k přečinu "poškození cizí věci" a po pachateli nyní pátrají. V případě, že se jim podaří objasnit, kdo za krádeží stojí, hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.



17. 5. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

