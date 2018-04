Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj s vrtákem o sobě dal znovu vědět, mohly by ho zastavit bezpečnostní kličky oken

SEMILSKO - Pachatel se pohybuje v satelitní zástavbě rodinných domků na Turnovsku.

Ke třem dosud neobjasněným velmi podobným vloupáním do rodinných domů v satelitní zástavbě v Turnově (více čtěte na odkazu http://www.policie.cz/clanek/zlodej-vybaveny-vrtakem-opet-uderil-na-turnovsku-navstivil-dva-domy.aspx) přibyl v tomto týdnu další případ. V noci z pondělí na úterý se zatím neznámý pachatel vloupal do rodinného domu ve Zborovské ulici v Turnově, kam vnikl za pomoci vrtáku. Stejně jako u předchozích třech vloupání i zde navrtal rám francouzského okna v oblasti zajišťovací kliky. V domě se pohyboval tiše, což dokazuje fakt, že majitele, kteří doma spali, nevzbudil.

To, že je navštívil zloděj, zjistili až v úterý ráno. Klička od francouzského okna byla v poloze otevřeno, a když s ní oznamovatel otočil, uviděl nad ní kruhovitý výřez. Pro názornost zveřejňujeme fotografii vyvrtané zárubně francouzského okna pořízenou kriminalistickým technikem při jednom z popisovaných vloupání.

Tento týden si pachatel z novostavby odnesl peníze v hotovosti v českých korunách a v eurech. Na odcizených financích vznikla majiteli škoda za celkem 7 800 korun. Na dalších nejméně 15 000 korun ho ještě přijde oprava rámu francouzského okna.

Kriminalisté v této souvislosti doporučují obyvatelům satelitní zástavby, kam zloděj s vrtákem v poslední době s oblibou chodí, aby se proti jeho návštěvě chránili výměnou okenních kliček za bezpečnostní kličky s polohovací pojistkou nebo aby si pořídili zamykatelné polohovací kliky. To, kterou variantu by měli zvolit, jim poradí specializovaní výrobci. Kriminalisté se také setkali s tím, že si majitelé rodinných domů na noc nezapínají alarm a mají zato, že když jsou doma, tak je to zbytečné. Praxe ale ukazuje, že je to špatná úvaha ! Ložnice bývají zařizovány v patrech domu a zloději se pohybují v přízemí. Na místě činu se nikdy dlouho nezdržují a tak je spící majitelé domů nemohou nijak ohrozit. Pokud by byl v domě přes noc zapnutý alarm, na zloděje by upozornil.

Kriminalisté také pracují na objasnění jiných 6 vloupání do rodinných domů , které rovněž spojuje stejný způsob vniknutí do objektu. Pachatel, po kterém pátrají, ve všech šesti případech rozbil skleněnou výplň okna a touto cestou se do domu dostal. Tato serie se odehrála mimo satelitní městečko v tradiční zástavbě v Turnově. Zloděj či zloději si odtud odnesli majetek za zhruba 250 000 korun. Nejčastěji šlo o peníze v hotovosti, šperky a drobnou elektroniku. Na závěr dodáváme, že i odolnost oken proti vloupání lze zvýšit například tím, že na skla nalepíte bezpečnostní folii. Ta významně snižuje pravěpodobnost vniknutí cizí osoby do vašeho domu oknem. Kromě toho i po prasknutí skla drží střepy pohromadě.

Důležité je, aby jste si všímali toho, kdo se pohybuje v blízkosti vašeho bydliště. Pokud spatříte cizí osoby nebo neznámá vozidla parkující ve vaší ulici zejména ve večerních hodinách a navíc podezřelý pohyb neznámých osob kolem těchto vozidel, měli by jste nás o tom informovat prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158. My vaše oznámení na místě raději prověříme. Občanská solidarita se v takovém případě vyplatí, protože když uspěje zloděj u souseda, ve vaší ulici se mu zalíbí a příště navštíví právě vás.

11. 4. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

