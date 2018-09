Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj kradl před vlakovým nádražím

BEROUNSKO – Odcizil zde jízdní kolo.

Dne 10. 9. 2018 v době od 08:27 hodin do 21:05 hodin, v Berouně, v ulici Nádražní, u budovy hlavního vlakového nádraží, odcizil neznámý pachatel pánské horské kolo zn. GT AVALANCHE, velikost rámu 27,5, černé barvy, se zelenými polepy GT AVALANCHE zelené barvy. Jízdní kolo bylo připevněno ke kovovému stojanu lankovým zámkem, který neznámý pachatel odstranil a následně odcizil společně s horským kolem. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 8.100,-Kč.

Po neznámém zloději a odcizeném horském kole policisté pátrají a přivítají jakékoliv informace vedoucí k jejich vypátrání. Není vyloučeno, že se pachatel bude snažit odcizené kolo nabízet k prodeji.

Kola většinou končí v bazarech na jiných okresech nebo krajích naší republiky a to z toho důvodu, že v našem regionu by si je majitelé mohli poznat. Policisté provádějí průběžné kontroly bazarů, kde se zaměřují na pátrání po nejen odcizených jízdních kolech, ale i jiných věcech, které by mohly pocházet z trestné činnosti. Majitelé bazarů musí mít ke každé vykoupené věci záznam z průkazu totožnosti o osobě, která ji do výkupu přinesla. Ani tato skutečnost však nezabrání tomu, že odcizenou věc „bazárník“ vykoupí, neboť pachatelé se mohou prokázat například odcizeným nebo ztraceným dokladem totožnosti někoho jiného. Je proto velice důležité, aby lidé v případě ztráty nebo odcizení svého dokladu totožnosti vždy tuto skutečnost oznámili (v případě ztráty na městském úřadu, v případě krádeže na policii), aby zabránili případným nepříjemnostem spojených s následným zneužitím jejich dokladů. Jen tak budou moci prokázat, že daný průkaz již nebyl v jejich držení.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

13. září 2018

