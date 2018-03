Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj je navštívil, když spali

LIBERECKO - Policisté vyšetřují vloupání do rodinného domu.

Ze soboty na neděli v čase mezi půlnocí a nedělní šestou hodinou ranní navštívil zloděj rodinný dům v Liberci Starém Harcově, kde způsobil škodu za celkem 63 800 korun. Zarážející na celé události je skutečnost, že dům vykradl v době, kdy majitelé spali doma v ložnici. Přitom musel pachatel vypáčit dvoje dveře a z toho jedny bezpečnostní, než se do objektu dostal. V jeho rukách pak skončily peníze v hotovosti v české měně i v eurech a několik zlatých šperků.

To, že do domácnosti zavítal nezvaný host, zjistil majitel v neděli v šest hodin ráno, když se šel do kuchyně napít. V přízemí domu byly v pokojích pootvírané sříňky, vysypaná dámská kabelka a na podlaze poházené peněženky, ve kterých chyběly peníze. Rozespalý muž si posléze všiml i vypáčených dveří a hned potom vytočil tísňovou linku Policie ČR 158.

Pokud se policistům podaří pachatele činu dopadnout, bude se v této souvislosti zodpovídat z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a také poškození cizí věci , protože jen na vypáčených dveřích způsobil oznamovateli škodu za 25 tisíc korun. Za to mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

19. 3. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

