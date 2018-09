Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zlínští policisté zadrželi vězně na útěku

ZLÍNSKO: Na svobodě pobýval 10 týdnů.

Šestadvacetiletý muž ze Zlína si ve věznici odpykával nepodmíněný trest odnětí svobody. V polovině června uprchl z nestřeženého pracoviště věznice. Po uprchlém vězni bylo vyhlášeno pátrání.

Vzhledem k tomu, že muž před svým nástupem do věznice pobýval ve Zlíně, zaměřili se zdejší kriminalisté právě na toto město. Zjistili, že muž ihned po svém útěku odcestoval do zahraničí, odkud se ale po několika týdnech vrátil zpět do Zlína. Po městě se potuloval pouze v noci, jinak přebýval v provizorních podmínkách v lese nad Zlínem. Prověřili několik míst, kde se měl zdržovat. Po vyhodnocení veškerých získaných poznatků, informací a indicií naplánovali kriminalisté jeho zadržení v určeném čase a hodině ve Zlíně. Na jeho zadržení spolupracovali policisté z pohotovostního a eskortního oddělení a policejní psovod. Všichni policisté přijeli na místo, kde se měl muž v konkrétní čas nacházet. Kriminalisté zkoordinovali celou akci, stanovili možné trasy mužova útěku, mysleli také na možnost použití služebního psa k případnému zadržení unikajícího vězně.

Jamile se hledaný muž objevil na stanoveném místě, jeden z policistů na něj zavolal jménem policie a vyzval ho k zastavení. Podle očekávání se muž dal na útěk. Policista ho však vzápětí dohnal a svedl na zem. Při dalších úkonech mu pomáhali další policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Poté muže převezli do policejní cely a po pár hodinách zpět do vazební věznice, odkud se zřejmě dlouho na svobodu nedostane.

7. září 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

