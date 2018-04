Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zlínští policisté prověřují krádeže ze zahradních domků

ZLÍNSKO: Škoda se vyšplhala na téměř dvacet tisíc korun.

Policisté ze Zlína se od nedělního rána zabývají vloupáním do tří zahradních domků ve Zlíně na ulici Podvesná. Prozatím neznámý pachatel v neděli, v době od půlnoci do osmi hodin ráno, za použití násilí vnikl do tří zahradních domků a z jednoho z nich odcizil předměty za celkem deset tisíc korun. Téměř deset tisíc korun činí také škoda, kterou zloděj způsobil poškozením. Za krádež a porušování domovní svobody hrozí zloději trest odnětí svobody až na dva roky.

Jako první nám vloupání do zahradního domku oznámil devětašedesátiletý muž, který svůj zahradní domek kontroloval v neděli o půl jedné ráno; tehdy byl v pořádku. V osm hodin ráno mu sousedka oznámila, že dveře jeho zahradního domku, který stojí samostatně vedle půldomku, jsou poškozené. Majitel zjistil, že se mu do domku během noci vloupal zloděj, který mu odcizil nářadí za téměř deset tisíc korun a poškodil vstupní dveře. Celkově mu způsobil téměř dvanáctitisícovou škodu. Sousedce, která si poškození dveří na dvou zahradních domcích všimla jako první, zloděj nic neodcizil, nicméně poškodil i její vstupní dveře do zahradního domku. Škodu si vyčíslila na dva tisíce korun. Třetím majitelem, který utrpěl újmu, je čtyřiatřicetiletý muž, kterému neznámý zloděj nic neodcizil, ale poškodil mu nejenom dveře, ale také okno zahradního domku a způsobil mu škodu ve výši více než pět tisíc korun.

10. dubna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem Google+