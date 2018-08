Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

DOMAŽLICE – Jednatel společnosti řádně nevedl účetnictví. Správci daně způsobil škodu ve výši 886 tisíc korun.

Kriminalisté Oddělení hospodářské kriminality Domažlice zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Obviněný jako jednatel společnosti od roku 2012 do roku 2017 ve snaze snížit svoji daňovou povinnost řádně nevedl účetnictví společnosti ani nezajistil řádné vedení účetnictví. Do účetního deníku neúčtoval přijaté tržby za poskytnuté služby (montáž dveří a oken) a prodej zboží, účtoval částky, ke kterém nedoložil průvodní doklady a pořídil zboží z jiného členského státu Evropské unie. Správci daně Finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj způsobil škodu ve výši 887 tisíc korun. Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě, hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let za to, že svým jednáním způsobil značnou škodu.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. srpna 2018

