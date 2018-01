Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zjištěn pachatel

KAŠPERSKOHORSKO - Muž převzal sdělení podezření z přečinů krádež a porušování domovní svobody. Vnikl opakovaně do chalupy a byl zadržen policisty.

Ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření z přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody devětadvacetiletý muž ze Sušice.

Muž v přesně nezjištěné době v období měsíců září a října loňského roku vnikl v obci Soběšice do rekreační chalupy, kde odcizil nabíječku autobaterií. Muž vnikl do domu po vysazení skleněné výplně ve vchodových dveřích a uvnitř prostory prohledal. Vzniklá škoda činí pět set korun.

Do stejné chalupy vnikl muž v neděli 31. prosince 2017 a při svém neoprávněném pobytu v cizím objektu byl vyrušen policisty. Po osmé hodině dopoledne muž vnikl stejným způsobem do domu, který prohledal a připravil si do dvou tašek věci k odcizení. Pachatel místo opustil oknem a utíkal do lesního porostu, kde jej policista zadržel. Devětadvacetiletý muž ze Sušice byl zadržen v 8.50 hodin a k činu se přiznal.

Dále v obci Strašín vnikl v době od měsíce ledna do srpna loňského roku nejméně ve dvou případech do rekreační chalupy, kde přespal a nic neodcizil ani nepoškodil.

nprap. Ladmanová Dana

8. ledna 2018

