Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Život zachránili během 15 minut

Od přijetí oznámení stačila policistům pouhá čtvrthodina k tomu ženu vypátrat a vymluvit jí její úmysl skoncovat se životem.

Celý příběh se začal odehrávat včera, kolem dvaadvacáté hodiny. Tehdy napsala třiatřicetiletá žena své kamarádce textovou zprávu. V té jí sdělila, že už má všeho dost a chce ukončit svůj život. Kamarádka na nic nečekala a za dotyčnou vyrazila do jejího bydliště.

Tam svou přítelkyni našla v poměrně neutěšeném stavu, kdy se navíc dozvěděla, že třiatřicetiletá žena již údajně pozřela nějaké léky, které navíc zapila nemalým množstvím alkoholu.

Proto kamarádce zavolal „záchranku“, která ji převezla do nemocnice Na Františku. Tam měla být rozpolcená žena podrobena vyšetření, na které ale nepočkala a z nemocnice, přibližně ve tři čtvrtě na dvanáct, utekla neznámo kam.

Kamarádka na nic nečekala a okamžitě vytočila linku 158. Na základě tohoto oznámení na místo okamžitě vyjeli policisté místního oddělení Benediktská, kteří se po příjezdu spojili s oznamovatelkou. Ta jim v krátkosti vylíčila celý příběh a sdělila jim i podrobný popis hledané.

Na základě všech těchto skutečností vyrazili policisté neprodleně po třiatřicetileté ženě pátrat v blízkém okolí nemocnice, kdy v danou chvíli mohla být prakticky kdekoli. Mohla vyrazit do Revoluční případně Pařížské ulice, nebo k jakémukoli z nedalekých mostů, tedy Čechovu či Štefánikovu. Stejně tak mohla vyrazit na nedalekou náplavku, což se nakonec ukázalo jako správný předpoklad.

Přibližně po čtvrt hodině pátrání totiž policisté ženu našli sedět na náplavce poblíž Dvořákova nábřeží. Muži zákona přijeli ve chvíli, kdy se hledaná zbavovala všech svých osobních věcí. Do vody už stihla naházet oba své mobilní telefony i peněženku s osobními doklady a hotovostí.

Jelikož jsou policisté pro tyto situace vyškoleni, vešli s dotyčnou do komunikace, kdy velice důsledně vážili každé slovo. Navíc zjevně rozrušenou ženu požádali, aby odstoupila na bezpečnou vzdálenost od řeky, přičemž se postavili mezi ní a Vltavu.

Po několikaminutové diskusi, během které žena policistům sdělila téměř všechna svá trápení, je nakonec dobrovolně následovala do jejich služebního auta. Tím ji policisté z Benediktské převezli zpět do nemocnice, odkud byla žena následně transportována do zdravotnického zařízení v Praze 8.

por. Mgr. Tomáš Hulan 14. 8. 2018

