Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žena přišla o kabelku s doklady a penězi

ZLÍNSKO: Hledáme svědky události.

Zlínští policisté žádají cestující z autobusu č. 70, který odjížděl ze zastávky MHD nám. Míru ve Zlíně v pondělí 27. srpna v 4.02 hodin směrem do Otrokovic, případně další cestující, kteří v tu chvíli stáli na zastávce či cestovali v trolejbuse č. 2 a mohli by pomoci s objasněním krádeže kabelky, aby se ozvali na linku tísňového volání policie – 158 nebo se dostavili na obvodní oddělení policie ve Zlíně, tř. T. Bati 44 k podání svědectví.

Dvaašedesátiletá žena ze Zlína v uvedenou dobu přestupovala z trolejbusu č. 2 do autobusu č. 70. Když stála u předních dveří, kterými chtěla do autobusu nastoupit a čekala, až nastoupí muž stojící před ní, přistoupil k ní zezadu mladík, který do té doby seděl na lavičce, a vytrhl jí z ruky černou kabelku. Dal se s kabelkou na útěk směrem k náměstí Míru. Žena se vydala za ním, ale na náměstí ho ztratila z dohledu. Oznámila proto krádež kabelky na policii.

Neznámý mladík jí společně s kabelkou odcizil svazek klíčů, dioptrické brýle, koženou peněženku s finančním obnosem dva tisíce korun, doklady a průkazku na MHD. Celková škoda se vyšplhala na více než pět tisíc korun.

Zloděj měl být ve věku do pětadvaceti let, vysoký do 170 cm, štíhlé postavy. Na sobě měl tmavou mikinu s pruhy na zádech a kapucí na hlavě a tmavý batoh.

Za spolupráci děkujeme.

6. září 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

