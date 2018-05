Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žena měla vstoupit před jedoucí automobil

JIČÍNSKO – Dechová zkouška u ní prokázala pozitivní hodnotu.

V sobotu 19. května krátce před dvaadvacátou hodinou došlo na silnici II. třídy číslo 300 v obci Hořice v ulici Maixnerova ke střetu osobního motorového vozidla Škoda Octavia s chodkyní. Třiasedmdesátiletému řidiči jedoucímu ve směru od centra na obec Dachova měla na přímém úseku ve stoupání náhle do jeho jízdní dráhy vstoupit čtyřiadvacetiletá žena pohybující se po levé straně silnice ve směru do centra. V důsledku toho, že se zřejmě nechovala dostatečně ohleduplně a ukázněně, mělo dojít ke střetu s pravou přední částí vozidla. Při dopravní nehodě utrpěla chodkyně zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. U řidiče policisté vyloučili ovlivnění alkoholem provedenou dechovou zkouškou. U ženy dechová zkouška prokázala pozitivní hodnotu s výsledkem 2,57 promile alkoholu v dechu. Celková škoda je předběžně stanovena na částku 30 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a míra zavinění je předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

21. května 2018; 14:15

