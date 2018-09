Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

VYŠKOVSKO: Policisté opakovali menším žákům, jak správně přecházet.

Prázdniny skončily a děti se vrátily do školních lavic. Aby jejich cesta do školy byla opravdu bezpečná, dohlíželi na silniční provoz i policisté z Vyškovska. Po celý tento týden probíhá již tradiční preventivní bezpečnostní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“.Tato akce je určena především žákům prvních stupňů základních škol. Vždy v dubnu a září jim policisté názorně na přechodech pro chodce vysvětlují základy bezpečného přecházení silnice. Cílem této akce je upozornit chodce na to, že nemají na přechodech absolutní přednost, jak se mnohdy domnívají.

V rámci preventivní akce dohlíželi policisté na nerušenou cestu do školy na frekventovaných přechodech ve Vyškově i např. v Rousínově. Dnes jsme se například zaměřili na nově upravený přechod před ZŠ Morávkova ve Vyškově. Na některých školách navazuje na akci i dopravní beseda pro malé školáky. Aby si děti v průběhu roku zásady bezpečného přecházení připomněly, dostaly od policistů úkolníček s logem akce. Právě v něm mají totiž správné chování „na zebře“ popsáno.

Nehody na přechodech pro chodce se nevyhýbají ani Vyškovsku. Poslední prázdninový týden se stala vážná dopravní nehoda v ulici Brněnská ve Vyškově (více zde).

por. Mgr. Alice Musilová, 6.září 2018

vytisknout e-mailem Google+