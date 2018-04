Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

KRAJ - Preventivní akce v dopravě.

Policisté z celého Královéhradeckého kraje se v těchto dnech připojili k celorepublikové preventivně-informační kampani „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, v rámci které byly vytipovány přechody pro chodce, a u nich veřejnost upozorňována na správné přecházení pozemních komunikací a na rizika plynoucí z nedodržování těchto pravidel. K policistům se přidali i zástupci z organizace BESIP, kteří převážně nejmladším účastníkům silničního provozu předávali drobné upomínkové předměty a výukové materiály.

Hlavním smyslem preventivní akce je informovat chodce – včetně těch nejmladších – na rizika, která plynou z nerespektování zásad správného přecházení pozemní komunikace a zábavnou interaktivní formou je poučit o tom, jak by se měli v silničním provozu chovat. Policisté se také věnovali cyklistům, které upozorňovali na to, že při využívání přechodu pro chodce musí ze svého jízdního kola slézt a v žádném případě by jím neměli přecházející osoby ohrozit.

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

6.4.2018; 14:15 hod.

