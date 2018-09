Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

„Zebra“ se za děti nerozhlížela ani letos a malí „smajlíci“ zářili i v září

BENEŠOVSKO – Také letos zavítali policisté, městští strážníci i koordinátor BESIP za malými prvňáčky, aby s nimi probrali základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Děti ale tentokrát nemusely sedět ve školních lavicích, ale měly možnost, učit se přímo v terénu. Zažily tak dvě akční dopoledne, na která budou ještě dlouho vzpomínat.

Akce proběhla počátkem září ve dvou etapách a celkem se jí zúčastnila více než stovka čerstvých žáků prvních tříd Základní školy Dukelská v Benešově. Malí školáci se i se svým pedagogickým dozorem sešli hned v osm hodin ráno před školou, kde už na ně čekali policisté, strážníci a koordinátor BESIP. Po krátkém přivítání si každé dítě povinně obléklo reflexní vestičku se smajlíkem, kterou jim zapůjčilo město Benešov. Následovalo společné fotografování a po něm rozchod do terénu. Ve třech skupinách se pak děti rozptýlily na jednotlivá stanoviště, kde se postupně všechny prostřídaly.

Prvním stanovištěm byla trasa vedoucí několika ulicemi v blízkosti školy. Tady se děti v doprovodu policejní preventistky a koordinátora BESIP přímo v praxi učily poznávat dopravní značky a dopravní zařízení. Dalším stanovištěm byl přechod pro chodce u kruhového objezdu v ulici Nová Pražská, kde se malí školáci učili za asistence městských strážníků přecházet ulici a zároveň pozorovali, zda správně přecházejí i ostatní. Poslední stanoviště bylo v Mendelově ulici, kde hlídka policistů dopravní služby prováděla silniční kontroly. Na obou posledně zmiňovaných místech děti řidičům a chodcům předávaly vytištěné smajlíky, usměvavé nebo zamračené, podle toho, jak kdo byl vzorný. Reakce byly, až na pár výjimek, veskrze kladné, většina kontrolovaných šla dětem příkladem.

Kolem jedenácté hodiny se všichni sešli opět před školou, kde byla akce oficiálně ukončena. A protože byly děti velmi šikovné a hodně toho věděly, dostaly ještě drobné dárky. Od koordinátora BESIP to byly omalovánky a reflexní tkaničky do bot, od policistů pak malé úkolníčky s logem akce „Zebra se za tebe nerozhlédne!“. Jako příjemný bonus k tomu ještě každá třída obdržela společnou fotografii, která jim bude tuto nevšední akci připomínat.

Projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne!“ má v České republice již letitou tradici. Probíhá vždy prvních čtrnáct dní po začátku nového školního roku a posledních čtrnáct dní před jeho koncem. Jeho cílem je preventivně působit na ty nejmenší školáky, zejména na žáky prvních tříd základních škol, a vštípit jim základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Obzvláště v těchto obdobích totiž bývají děti nezřídka roztěkané a nepozorné, myšlenkami někde úplně jinde. Proto na ně při jejich cestě do školy na vytipovaných přechodech pro chodce dohlížejí policisté i strážníci, ve snaze ochránit je před možnými riziky. Policejní preventisté, dopravní policisté, strážníci a koordinátor BESIP za nimi zároveň přicházejí také do škol, aby s nimi zopakovali důležité zásady bezpečnosti. Letos ale tuto akci pojali poněkud akčněji, když děti v rámci akce „Smajlík na cestách“ pozvali ven do ulic, kde se s nimi učili přímo v terénu. „Zebra“ se tedy za děti nerozhlížela ani letos a malí „smajlíci“ zářili i v září. Akci policisté ve spolupráci s dalšími subjekty zopakují opět koncem června příštího roku.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

14. září 2018





