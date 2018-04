Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zebra na Novojičínsku

Další kolo dopravně preventivní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“

V prvních dubnových dnech opět probíhá celorepubliková dopravně preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Tato akce je realizována od roku 2007 dvakrát ročně po celém území České republiky, a to na začátku školního roku a v jeho druhé polovině. Policisté v jejím průběhu na vytipovaných přechodech pro chodce upozorňují chodce na dodržování pravidel při přecházení pozemních komunikacích. Zaměřují se především na přechody pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol, aby tyto potřebné rady a informace předali i našim nejmenším a zvýšili tak jejich bezpečnost při pohybu na pozemních komunikacích.



Této akce se účastní také policisté na Novojičínsku, kteří dětem připomínají, že do vozovky smí vstoupit jen po té, co se rozhlédnou a přesvědčí se o tom, že přejití pozemní komunikace je v danou chvíli bezpečné. Další důležité pravidlo, na které nezapomínají policisté děti upozornit je, že chodci nemají na přechodu pro chodce absolutní přednost a nikdy na něj nesmí vstupovat bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jedna z preventivních akcí „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ se uskutečnila dnes v ranních hodinách u základních školy v Novém Jičíně na ulici Komenského. Dopravní policisté zde ve spolupráci s oddělením tisku a prevence a pracovníkem BESIP kromě připomenutí výše uvedených pravidel dětem vykouzlili také úsměv na tváři předáním drobných dárečků v podobě pexes, úkolníčků, omalovánek a reflexních pásků.





Nový Jičín 5. dubna 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





