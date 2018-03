Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ze služebních psů se stali veteráni

Naši čtyřnozí kolegové odcházejí do důchodu.

Nedílnou součástí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje je i oddělení služební kynologie se svými služebními psy. Jak to již v životě chodí, něco začíná a něco bohužel končí. Nedávno jsme vám představili nová policejní štěňátka a dnes jsme se naopak rozloučili se čtyřmi služebními psy, protože od prvního dubna z nich budou policejní psí veteráni.

Pamětní list a poděkování za službu si za svého psího partnera německého ovčáka Kelima převzal psovod praporčík Pavel Bouček. S Kelimem spolu sloužili 7 let na územním odboru Rokycany. Během služby Kelim zadržel několik pachatelů a zúčastnil se mnoha bezpečnostních opatření při sportovních a kulturních akcí. V roce 2013 a 2014 se účastnil Krajských přeborů služebních psů a umístil se na 2. a 3. místě. Tím se v roce 2014 kvalifikoval na Mistrovství Policie České republiky ve výkonu služebních psů v Červené nad Vltavou.

Rozloučili jsme se i s 10letým belgickým ovčákem (malinois) Skipprem, kterého si ve 12 měsících převzal náš kolega podpraporčík Michal Filip. Absolvovali spolu základní kynologický kurz v Býchorech a ihned poté se jejich revírem stalo Rokycansko. Skipper se svým psovodem nejenže splnil potřebné atesty u Policie České republiky, ale složil i několik civilních kynologických zkoušek. Mimo jiné zadržel pachatele loupežného přepadení poštovního úřadu či zloděje, kteří se vloupali do rokycanské pekárny.

Do psího důchodu odchází i služební fena německého ovčáka Pexa. Ve věku 20 měsíců byla přidělena psovodovi nprap. Martinu Sodomovi. V té době nevykazovala stabilní výkonnost praktického využití, ale poctivou a cílevědomou prací psovoda se postupem následujících měsíců stále zlepšovala a nakonec se z ní stala expertka na vyhledávání omamných a psychotropních látek zejména v příhraniční oblasti. Během služby byla nasazena v několika stovkách případů a ve více než 180 z nich drogu skutečně nalezla. Mezi výraznější úspěchy patří nalezení 6 kg pervitinu při domovní prohlídce v Chebu, či 0,5 kg pervitinu v Sokolově.

Jako poslední si pamětní list a věnec buřtů pro svého psa Romera převzal kolega podpraporčík František Kohout. V září 2014 pátrali policisté po pachateli loupežných přepadení na Domažlicku. Romer pachatele pronásledoval do lesa, tam na něj muž zaútočil nožem a dvakrát jej bodl do břicha a krku. Romer, i přes velká zranění pachatele nepustil a zadržel jej. Ze svých zranění se zotavoval několik měsíců, ale chuť do práce neztratil a vrátil se zpátky do služby výjezdové skupiny v Domažlicích. Za tento čin byl oceněn jako vítěz ankety „Statečné psí srdce“. V mládí měl prý problémy s výkonností a byl psychicky nevyrovnaný a nikdo by neřekl, že z něj vyroste výjimečný a nadstandardně sebevědomý pes a parťák.

Všichni služební psi i v důchodu zůstanou u svých policistů. „Patří do našich rodiny, bez nich bychom si to již nedovedli představit,“ shodli se psovodi. Jim i čtyřnohým kolegům patří velký dík za jejich práci.

