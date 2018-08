Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zdemolovaná Fabia a tři zranění

OLŠANY U PROSTĚJOVA - Noční jízdu ukončil náraz do stromu.

Ve čtvrtek 16. srpna 2018 přibližně 2,5 hodiny po půlnoci došlo na komunikaci z obce Lutín k obci Olšany u Prostějova k dopravní nehodě osobního automobilu značky Škoda. Třicetiletý řidič při projíždění pravotočivou zatáčkou z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a vyjel vlevo mimo komunikaci. Tam narazil do stromu, od kterého se vozidlo odrazilo do příkopu, kde se zastavilo přední částí proti směru jízdy. Zadní částí při tom poškodilo oplocení místního fotbalového hřiště. Při nehodě utrpěly zranění tři osoby. Kromě řidiče to byla i patnáctiletá dívka na sedadle spolujezdce a čtrnáctiletá dívka na sedadle za řidičem. Jediným, kdo vyvázl bez zranění, byl devatenáctiletý muž sedící na zadním sedadle za spolujezdcem. Všichni zranění byli k ošetření sanitkami převezeni do prostějovské a olomoucké nemocnice. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 52 tisíc korun. Alkohol i jiné návykové látky policisté u řidiče vyloučili provedenými zkouškami. Po prohlídce poškození vozidla zadrželi osvědčení o jeho registraci.

Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

por. Mgr. František Kořínek

17. srpna 2018

