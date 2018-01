Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zboží ukládali do batohu na zádech

ZNOJEMSKO: K placení se neměli a pak utekli.

Zahájili jsme trestní stíhání dvojice nakupujících. Šestatřicetiletá žena a o tři roky mladší muž (oba trvale bytem na Slovensku) navštívili obchodní dům v Přímětické ulici ve Znojmě. Vybírali si různé zboží a to ukládali do svého batohu. Jednalo se o pětapadesát fixačních krému na zubní náhradu, čtrnáct krabiček čokoládových tyčinek, osmadvacet balení pistáciových oříšků a osm sáčků oříšků kešu. Vše se odehrálo koncem minulého týdne v dopoledních hodinách. Po zhruba dvouhodinovém nakupování se pokusili projít bez zaplacení přes pokladnu. To se jim však nepovedlo, protože neunikli pozornosti pracovnici ostrahy. Batoh nakonec nechali na místě a utekli. Nepoškozené zboží pak bylo vráceno zpět do regálů. Ještě před polednem jsme je zadrželi před dalším obchodním domem na stejné ulici. Nyní jsou důvodně podezřelí z krádeže zboží v hodnotě devět tisíc korun. Podle trestního zákoníku jim hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 10. ledna 2018

