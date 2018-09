Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zastali se taxikáře, byli zbiti

KLADENSKO – Byli jste svědky napadení, kontaktujte policii.

V sobotu 8. září 2018 po druhé hodině ranní byla policejní hlídka Obvodního oddělení Kladno – město vyslána na náměstí Sítná v Kladně, kde došlo k napadení dvou mužů ve věku sedmatřicet a pětadvacet let. Tito byli před místní diskotékou fyzicky atakováni zatím nezjištěnými pachateli, pravděpodobně tmavé pleti a to po tom, když se zastali zde přítomného řidiče taxislužby, kterého obtěžovala skupina výše zmíněných výtržníků. Po napadení celá skupina agresorů odešla směrem do ulice Jaroslava Kociána. Poškození při potyčce utrpěli mnohačetná zranění, převážně v obličeji, která si vyžádala lékařské ošetření.

Případ je prošetřován jako přečin výtržnictví a pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo tyto vandaly zjistit a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené diskotéky v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Také vyšetřovatel případu žádá výše zmiňovaného řidiče taxislužby, aby se přihlásil na Policii ČR a podal k celému případu vysvětlení a přispěl svým svědectvím ke ztotožnění výše uvedených násilníků.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. září 2018

