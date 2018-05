Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zaplatila zálohu na dveře

České Budějovice - Dveří ani peněz se nedočkala. (Hlasová schránka 974 221 116)

Smůlu měla při výběru dodavatele interiérových dveří žena z Českobudějovicka. V listopadu loňského roku uzavřela s jedním mužem (37 let) z Českobudějovicka dohodu o zprostředkování koupě osmi interiérových dveří a obložek. Muž následně kontaktoval poškozenou s tím, že se jedná o velkou objednávku a že dodavatel vyžaduje zálohu ve výši 30 000 korun. Žena pak peníze muži osobně předala. Termín dodání dveří byl stanoven na polovinu ledna tohoto roku. Žena však dveře nedostala. Na urgence dostala odpověď, že se doba dodání prodlouží o dva týdny. Ani poté však ženě dveře dodány nebyly a proto se rozhodla ustoupit od dohody a požadovala peníze zpět. Podezřelý ale dosud peníze nevrátil. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích. Muž je podezřelý z trestného činu zpronevěry. Případ policisté prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

20. května 2018

