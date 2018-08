Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zapadli v lese

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Policisté hledali zoufalý manželský pár.

Starší manželský pár z obce na Uherskohradišťsku se koncem července rozhodl obhlédnout krásy přírody v okolí Vyškovce a Lopeníku. Jejich výlet se ale proměnil ve zlý sen.

Manželé se v odpoledních hodinách vydali vozem ze Starého Hrozenkova do zmíněných lokalit. Jenže nepočítali s tím, že nezpevněné cesty v okolí lesů mohou být podmáčené. Tak se stalo, že se auto dostalo do bahna a nakonec sjelo do příkopu. Snaha dostat se z této situace svépomocí byla v tu chvíli marná. Manželé proto zavolali o pomoc na tísňovou linku 158. Policisté z Bojkovic ihned po přijatém oznámení vyjeli do terénu a telefonicky kontaktovali zoufalé manžele, aby jim popsali místo, kde zapadli. To ale bez jakéhokoliv orientačního bodu nedokázali hlídce vysvětlit.

Po delším pátrání se přece jen díky dobré místní znalosti policistů podařilo najít nejprve ženu, která se vydala hledat pomoc, a následně i vozidlo s řidičem. Poté za pomoci zajištěné zemědělské techniky z Vápenic vyprostili vůz. Manželé si tak mohli po necelých třech hodinách oddechnout, že nemuseli strávit noc v lesích a mohli pokračovat domů.

9. srpna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

