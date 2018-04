Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zalekl se kočky a havaroval

JABLONECKO - Řidič strhl řízení a havaroval, jelikož mu údajně do cesty vběhla kočka, které se zalekl.



V sobotu 21. dubna dopoledne krátce po jedenácté hodině se ve Smržovce v ulici Hlavní stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem JEEP Compass jel mírným klesáním ve směru od Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, kde mu údajně při průjezdu levotočivé zatáčky vběhla do jízdní dráhy kočka, které se zalekl a strhl řízení vpravo. Následně vyjel mimo vozovku na prostranství u rozestavěné budovy, přejel přes betonové víko kanalizace, které tímto poškodil a poté narazil do betonového sloupu elektrického vedení. Při nehodě utrpěli řidič i jeho spolujezdkyně zranění, se kterým byli převezeni na ošetření vozidlem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jejich zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 202.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





24. 4. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

