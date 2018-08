Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zadržen dealer pervitinu

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až pět let vězení.

Dvaašedesátiletý muž ze Sokolovska měl v období od června roku 2017 do července roku 2018 na různých místech v Sokolově prodat několika dalším osobám téměř ve více než 380 případech drogu pervitin.

V pondělí dne 6. srpna 2018 ho sokolovští kriminalisté na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadrželi. Muž si následně od vyšetřovatele převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

V letošním roce byl obviněný muž již za trestnou činnost drogového charakteru odsouzen Okresním soudem v Sokolově. Státnímu zástupci byl podán podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, ten ho akceptoval. Ve středu dne 8. srpna proběhlo u soudu řízení o vazbě. Soudce na muže vazbu neuvalil, ale rozhodl rovnou o jeho umístění do výkonu trestu odnětí svobody za předchozí trestnou činnost. Policisté jej tedy následně převezli do věznice.

Obviněnému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Kateřina Krejčí

10. 8. 2018

