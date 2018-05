Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost týkající se trestných činů z nenávisti

Žadatel se domáhá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 26. dubna 2018 zaslal žadatel datovou zprávou žádost na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žádá o informace ke dvěma typům incidentů. První typ incidentů jste zaregistrovali prostřednictvím mediálního monitoringu nebo pomocí jiných způsobů sběru dat, kde žádáte o odpovědi na pět otázek a druhý typ incidentů se týká trestných činů z nenávisti, o kterých vás informovalo Policejní prezidium ČR. Konktrétně se dotazujete na 4 incidenty. Incidenty z ESSK jsou následující: trestný čin (id):3975566 (číslo jednací: 4339), trestný čin (id):4090252 (číslo jednací: 59104), trestný čin (id): 4181078 (číslo jednací: 91534). Incident z jiných zdrojů: Incident se měl odehrát 12. 12. 2017 na území Karlovarského kraje. Muž měl na ulici nenávistně napadnout další muže. Útočník měl při tom vykřikovat a předvádět nacistický pozdrav.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt Vám sděluje následující informace:

Vámi uvedené případy pod výše uvedeným Č.j., jsme pro přehlednost označili písmeny A až C :



první případ - trestný čin (id):3975566 (číslo jednací: 4339) - A

druhý případ - trestný čin (id):4090252 (číslo jednací: 59104) – B

třetí případ - trestný čin (id): 4181078 (číslo jednací: 91534) a incident z 12. 12. 2017 jsou shodné, označili jsme případ - C

K Vámi uvedeným jednotlivým bodům uvádíme:

1) Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku.



Ano, Policie ČR se všemi třemi uvedenými případy zabývala.

A) přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle ust. § 355 odst. 1 psím. a).,b). tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle ust. § 404 tr. zákoníku

B) přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle ust. § 404 tr. zákoníku

C) z přečinů nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1,2 písm. c) trestního zákoníku, výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku

2) Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestný činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj.



Policejní orgán se zabýval všemi okolnostmi prověřované věci.



Případně na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku?



A) Na základě výpovědi svědků, vyjádřením znalce z příslušného oboru

B) Na základě vlastního poznatku, vyjádřením znalce z příslušného oboru

C) Na základě výpovědi svědků



Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.



B) V tomto případě měl pachatel na bicepsu pravé ruky znatelně vytetován hákový kříž, na levém bicepsu má vytetován symbol A.H. a motiv hákového kříže, na levém prsu má vytetován symbol maltézského (tlapatého) kříže, uvnitř, kterého jsou číslice 18/88 a na lýtku pravé nohy má vytetován symbol SS psaný runovým písmem a na lýtku levé nohy má vytetován symbol vlajky nacistického Německa.



3) Rovněž žádáme o uvedení informace, co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu?



A) Známý pachatel dne 16.01.2017 v době mezi 14:50 až 14:55 hod., šel po ulici 1. Máje, ve směru k Nám. Přátelství v Habartově, okr. Sokolov a při tom vykřikoval na projíždějící vozidla a procházející osoby výrazy: " že by to tady chtělo vypálit plynem, že kdyby tady byl Adolf Hitler, že by to bylo lepší" a dále opakovaně vykřikoval: "cikáni do plynu, chcípněte", "Heil Hitler, Sieg heil, sláva Adolfu Hitlerovi " a během těchto výkřiků stál v pozoru a opakovaně vztyčoval svou pravou paži tak, že jí v lokti ohýbal k hrudníku a zpět napřimoval.

B) Známý pachatel na různých částech svého těla, na viditelných místech, nosí tetování vyobrazující společensky závadové symboly a to tak, že na bicepsu pravé ruky má znatelně vytetován hákový kříž, což je symbol nacistického Německa, na levém bicepsu má vytetován symbol A.H. a motiv hákového kříže, na levém prsu má vytetován symbol maltézského (tlapatého) kříže, uvnitř, kterého jsou číslice 18/88, což je kryptosymbol pro AH/HH, tedy Adolf Hitler/Heil Hitler a na lýtku pravé nohy má vytetován symbol SS psaný runovým písmem, kdy se jedná o symbol organizace, která byla v roce 1946 prohlášena norimberským soudem za zločineckou, a na lýtku levé nohy má vytetován symbol vlajky nacistického Německa, přičemž tyto symboly, zejména pak na lýtku pravé nohy, tedy symbol s motivem SS psaným runovým písmem, byl znatelně vidět při vazebním zasedání, které se konalo v budově Okresní soudu v Sokolově, ul. K.H. Borovského 57, Sokolov, okr. Sokolov dne 4.8.2017 v době kolem 14:00 hodin, ve věci vedené pod sp. zn. 1T47/2017.

C) Známý pachatel dne 12.12.2017 v době nejméně od 18:10 hod. do nejméně 18:25 hod. v obci CHODOV, na ulici BUDOVATELŮ, před vchodem do domu č.p. 679, z pod bundy vytáhl plynovou pistoli, EKOL AGENT CAL. 9MM P.A., výr. číslo EVL-17040151, se zasunutým zásobníkem ve zbrani, se 2 ks nábojů v zásobníku, kterou držel v pravé ruce a ze vzdálenosti nejméně 4 m s touto zbraní začal manipulovat a poté s ní namířil na obličej kolem procházejícího poškozeného, který šel kolem se svým kamarádem, kdy při tomto začal vykřikovat nacistický pozdrav "Sieg Heil" a pokračoval slovy "Já vás všechny černý svině zabiju", kdy toto opakoval pořád dokola, poté si přendal tuto zbraň do levé ruky, kdy stále mířil touto zbraní na poškozeného a zdvižením pravé ruky začal tzv. "hajlovat", poté hlasitě křičel na poškozeného vulgární výrazy a opakoval, že jej zastřelí, následně zašel do vchodu panelového domu, ze kterého opět vyšel a na poškozeného opětovně mířil uvedenou zbraní a opět na něho vykřikoval slova "Já vás vy svině černý všechny zabiju", čímž v poškozeném, vzbudil důvodnou obavu o jeho život a zdraví. Ke zranění osob, či poškození věcí nedošlo. Tímto jednáním způsobil poškozeným též újmu na jejich právech, a dále byl poškozen veřejný zájem



4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?



A) 1 pachatel, muž, 33 let, státní příslušnosti České republiky

B) 1 pachatel, muž, 22 let, státní příslušnosti České republiky

C) 1 pachatel, muž, 41 let, státní příslušnosti České republiky



5) Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.



A) Případ již pravomocně ukončen rozhodnutím Okresního soudu v Sokolově vydaného pod sp. zn. 24T 72/2017-75 – k překvalifikování věci nedošlo.

B) Ve věci podána Okresnímu státnímu zastupitelství v Sokolově obžaloba Okresnímu soudu v Sokolově pod Č.j 0 ZT-59/2018 – k překvalifikování věci nedošlo.

C) Případ již pravomocně ukončen rozhodnutím Okresního soudu v Sokolově vydaného pod sp. zn. 3T 1/2018 – k překvalifikování věci nedošlo.

zpracovala: mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

