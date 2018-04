Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb

Odpověď ze dne 29. března 2018.

Dotaz: Žadatel se ptá, na počet podnapilých cyklistů přistižených v období od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017, dále od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016 a od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 na území města Adamova a na počet policejních kontrol zaměřených na podnapilé cyklisty za stejné období a území.

Odpověď: Žadateli byly požadované údaje poskytnuty.

por. Bohumil Malášek, 3. dubna 2018

